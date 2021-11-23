Псаки заявила, что Белый дом не может объявить ни о каких переговорах Байдена и Путина

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Белый дом пока не может объявить ни о какой запланированной встрече или контактах российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ходе брифинга на борту самолета главы вашингтонской администрации, который отправился в штат Северная Каролина, пресс-секретаря спросили, когда пройдут переговоры лидеров двух государств. "У меня пока нет информации о запланированной встрече или контактах, хотя, конечно, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента [Байдена]", - ответила Псаки. Она привела в пример состоявшийся на прошлой неделе онлайн-саммит Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для встречи Путина и Байдена более предпочтителен видеоформат, но все будет зависеть от решений глав государств. По словам Пескова, относительно сроков контактов пока определенности нет, они могут состояться и до Нового года, и позже.