Депутат Рады попросил СБУ рассмотреть запрет на въезд в страну для Михаила Шуфутинского

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой рассмотреть запрет на въезд в страну для российского певца Михаила Шуфутинского.

В своем обращении Гончаренко просит спецслужбу официально сообщить о наличии запрета для Шуфутинского на данный момент. "Если запрета нет, то намерена ли СБУ рассматривать вопрос о его введении? В какой срок? Если нет, то по каким причинам СБУ не намерена вводить запрет на въезд на Украину Шуфутинскому?" - написал депутат во вторник в Telegram-канале. Согласно украинскому законодательству, ответ на депутатское обращение должен быть предоставлен в течение 10 дней.

По данным специализированного украинского сайта, на 8 марта 2022 года во Дворце спорта Киева анонсирован концерт певца, продаются билеты. Этот факт вызвал негодование среди украинских националистов, требующих объявить его персоной нон грата. В настоящий момент Шуфутинский находится в перечне сайта "Миротворец" с формулировкой "за нарушение государственной границы". Ранее певец заявлял, что творчество должно быть выше политики, а не пускать артистов в ту или иную страну - глупость.

В понедельник представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что его ведомство располагает информацией о незаконном, с точки зрения Киева, посещении Шуфутинским Крыма.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.