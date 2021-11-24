В Ереване прошел митинг оппозиции с требованием огласки содержания переговоров с Баку

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная сила "Освободительное движение" завершила акцию протеста с требованием обнародовать документы, которые власти страны обсуждают с Азербайджаном, шествием по центру Еревана. Трансляцию акции в среду вели местные новостные порталы.

"Требуем обнародовать документы о демаркации и делимитации, которые власти собираются подписать. Народ имеет право знать, что подписывается за его спиной, и должен быть уверен, что через Сюник не будет предоставлено никаких коридоров", - сказал один из выступающих. Организаторы сообщили своим последователям, что акции протеста пройдут и в четверг.

Утром активисты перекрыли движение поездов на одной из станций ереванского метро. Затем они провели митинг на площади Республики в столице.

Акции протеста с требованием к армянским властям обнародовать положения готовящегося документа о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном проводятся третий день.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области и прошли вглубь армянской территории. С того времени стороны периодически сообщают о новых инцидентах.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван получил от Москвы предложения о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и готов их утвердить.