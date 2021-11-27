ЦИК Киргизии оставит в списках кандидатов, которые фигурируют в деле о захвате власти

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Три кандидата в депутаты парламента Киргизии от Партии зеленых, которых подозревают в подготовке к насильственному захвату власти, останутся в ее списке на предстоящих в воскресенье выборах. Об этом в субботу ТАСС сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

"Согласие на привлечение их к уголовной ответственности не означает, что у них отменена регистрация. Они остаются кандидатами, они включены в бюллетени. У нас ограничением для участия в выборах может быть только вступление в силу обвинительного приговора суда, поэтому они остаются кандидатами", - заявила она.

В пятницу старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамир Суваналиев на заседании ЦИК сообщил, что три кандидата из списка Партии зеленых фигурируют в уголовном деле по статье о приготовлении к насильственному захвату власти. Он отметил, что подозреваемые на данный момент не задержаны, и попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. Центризбирком удовлетворил эту просьбу.

Ранее в пятницу в ГКНБ сообщили, что спецслужбой совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. По данным комитета, группа лиц планировала организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти. По версии следствия, в руководство этой группы входят депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте сейчас претендуют 1,3 тыс. человек.