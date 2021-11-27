Iraqi Airways добавила два вывозных рейса из Минска для мигрантов

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Iraqi Airways добавила еще два вывозных рейса для иракских мигрантов из числа тех, кто пытался попасть через белорусскую территорию в ЕС, вечером 28 и 29 ноября.

"Еще два вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября авиакомпанией Iraqi Airways. 28 ноября самолет прилетит в Национальный аэропорт Минск в 21:45 (совпадает с мск - прим. ТАСС), а вылетит в Эрбиль в 22:45", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани, распространенном в субботу. 29 ноября в Минск в 20:45 прилетит еще один самолет Iraqi Airways, который вылетит в Эрбиль в 21:45.

Ранее сообщалось о двух новых гуманитарных рейсах Iraqi Airways. На одном из них мигранты вылетели в субботу в 01:45 в Эрбиль из аэропорта в Минске. Еще один запланирован на сегодня же в 23:45.

Два предыдущих рейса Iraqi Airways с беженцами на борту отправились из Минска вечером в четверг и в ночь на пятницу. 18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы самолетом этой же авиакомпании и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. 22 ноября Минск в индивидуальном порядке покинули еще 118 мигрантов. Сообщается, что всего эвакуационными рейсами в Ирак уже вылетели более 1000 человек.