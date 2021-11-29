Пять политических партий Киргизии отказались признавать итоги парламентских выборов

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Представители пяти политических партий Киргизии отказываются признавать результаты состоявшихся в воскресенье в республике выборов депутатов национального парламента.

"Мы не признаем итоги этих выборов, требуем объявить их недействительными и провести новое голосование", - говорится в распространенном ими в понедельник совместном заявлении. Политики также считают, что результаты были сфальсифицированы. Такое заявление сделали представители партий "Улуттар биримдиги" ("Гармония народа"), "Реформа", "Ата-Мекен" ("Отечество"), "Азаттык" ("Свобода") и социал-демократы.

В воскресенье на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих с участков от электронных избирательных урн сведений произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. Как пояснила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, проблемы с сайтом были связаны с ошибками в программном обеспечении, которые удалось устранить.

Депутаты Жогорку Кенеша (Верховного Совета) седьмого созыва избирались по смешанной системе - 54 по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендовали 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан").

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.