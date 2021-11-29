Саакашвили на суде заявил, что не признает грузинское правосудие

ТБИЛИСИ, 29 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в понедельник впервые после своего ареста присутствует на судебном процессе, заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Трансляцию из зала суда посредством мобильного телефона ведет адвокат экс-президента Шота Тутберидзе.

"Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии", - сказал Саакашвили, обращаясь к коллегии судей.

После того как судебные приставы ввели Саакашвили в зал суда, присутствующие включили гимн Грузии. Судьи сделали замечание и потребовали соблюдать тишину. "Вы запрещаете гимн? Вы запрещаете гимн Грузии, который создал я?" - спросил Саакашвили, обращаясь к судьям.

Судьи уже запретили адвокатам вести прямую трансляцию. Они дали право передавать сообщения из зала суда лишь Общественному вещателю Грузии, обязав его распространять кадры трансляции для всех заинтересованных лиц. В связи с действующими из-за пандемии ковида ограничениями в зале присутствуют Саакашвили, его адвокаты и мать Гиули Анласания.

В Тбилисском городском суде в понедельник проходит заседание по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди", по которому Саакашвили проходит в качестве обвиняемого.