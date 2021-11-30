США по итогам обзора нацелены на расширение военного присутствия в Австралии

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Вашингтон по итогам проведенного обзора расстановки ВС США в мире намерен, помимо прочего, активизировать взаимодействие с Австралией в военной сфере. Об этом и. о. помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин сообщила в понедельник на брифинге в Пентагоне.

"Приоритетными в обзоре <...> стали регионы Индийского и Тихого океанов. Обзор <...> указывает на необходимость дополнительного сотрудничества с союзниками и партнерами в этих регионах для продвижения инициатив, которые способствуют региональной стабильности и сдерживают потенциальную агрессию со стороны Китая и угрозу со стороны Северной Кореи. Эти инициативы включают поиск более широкого регионального доступа для военно-партнерской деятельности, улучшение инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана, а также планирование ротационного размещения авиации в Австралии, о чем министр [обороны США Ллойд ]Остин объявил <...> в сентябре", - сказала она.

"В Австралии вы увидите новое развертывание истребителей и бомбардировщиков, обучение сухопутных сил, расширение логистического сотрудничества. В целом в регионах Индийского и Тихого океанов вы увидите целый спектр улучшений в плане инфраструктуры - Гуам, Северные Марианские Острова и Австралия. Это включает <...> логистические объекты, хранилища топлива, склады боеприпасов, улучшение аэродромов. Так что мы делаем многое, что, надеюсь, принесет плоды в предстоящие годы", - добавила она.

В сентябре австралийский министр обороны Питер Даттон на пресс-конференции в Госдепартаменте сообщал, что США договорились с Австралией о расширении американского военного присутствия в этой в стране, включая размещение военных самолетов на ротационной основе. Он добавил, что будут созданы совместные материально-техническая инфраструктура и комплекс технического обслуживания для поддержки расширенной деятельности обеих стран в военной сфере, в том числе для военно-морских сил.