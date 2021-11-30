Iraqi Airways отменила запланированный на 30 ноября вывозной рейс из Минска для мигрантов

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Iraqi Airways отменила запланированный на 30 ноября вывозной рейс для находящихся в Белоруссии иракских мигрантов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба минского аэропорта.

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"Сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль отменен", - говорится в сообщении.

Рейс должен был вылететь в Эрбиль в 13:45 (совпадает с мск).

18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом этой авиакомпании и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов, сообщалось, что всего в Ирак были вывезены почти 1,9 тыс. человек.