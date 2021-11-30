В Грузии возбудили уголовное дело против адвоката Саакашвили

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против адвоката экс-президента Михаила Саакашвили Ники Гварамии. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении надзорного органа. Дело возбуждено по статье "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судопроизводства".

Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник во время рассмотрения дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди". На этом судебном процессе присутствовал проходящий в качестве обвиняемого Саакашвили - впервые после возвращения на родину.

"Во время судебного разбирательства адвокат Ника Гварамия обратился к участнику судопроизводства - прокурору - с оскорбительными словами, что в тот момент осталось вне внимания суда и других участников судопроизводства. Однако на основании кадров, отснятых во время трансляции судебного процесса, сегодня в следственном управлении тбилисской прокуратуры началось расследование по факту оскорбления участника судопроизводства", - отмечается в заявлении.

В Генпрокуратуре также заявляют, что на следующем заседании, которое назначено на 23 декабря, сторона обвинения выступит с ходатайством удалить Гварамию из зала суда. Если вина Гварамии будет доказана, его могут оштрафовать или лишить свободы на срок до года.

Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Саакашвили заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В последние годы экс-президент проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.