Кулеба: признание Белоруссией Крыма российским ударит по украинско-белорусским отношениям

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Признание Белоруссией Крыма в составе России нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.

"Мы будем оценивать его [президента Белоруссии Александра Лукашенко] действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым - это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", - цитирует в среду главу МИД украинское агентство Укринформ.

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. В Крыму уже заявили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "вполне соответствует духу братских отношений между народами" России и Белоруссии.