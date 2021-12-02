Байден изучает вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

"По поводу Олимпийских игр. Мне нечего добавить к тому, что сказал президент [Байден на эту тему] перед Днем благодарения [отмечался в США 25 ноября]. Он рассматривает этот вопрос, но мне нечего [сказать] по этому поводу", - заявил он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться тема дипломатического бойкота Игр со стороны западных стран на предстоящей в четверг в Вашингтоне встрече высокого уровня между США и ЕС по Китаю.

16 ноября Байден во время общения с журналистами также не дал однозначного ответа на вопрос о том, направит ли вашингтонская администрация делегацию на Олимпийские игры. В тот же день обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин в опубликованной на сайте издания статье со ссылкой на источники утверждал, что вашингтонская администрация планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр. Как отмечало издание, окончательное решение еще не принято, но главе государства поступили соответствующие рекомендации, с которыми он намерен согласиться.

В мае этого года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в соревнованиях. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин такие утверждения категорически отвергает. При этом Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.