МИД Китая назвал политизацией спорта решение WTA о приостановке соревнований в Китае

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Китайские власти считают политизацией спорта решение Женской теннисной ассоциации (WTA) о приостановке всех соревнований в КНР из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Китайская сторона всегда выступает решительно против политизации спортивных мероприятий", - сказал он на брифинге, комментируя решение WTA.

Ранее ассоциация объявила о приостановке проведения соревнований на территории КНР из-за ситуации с Пэн Шуай.

2 ноября спортсменка разместила в социальной сети Weibo сообщение, в котором обвинила крупного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее эта информация была удалена, однако успела распространиться в интернете. Ситуация привлекла внимание международной общественности, обеспокоенность за безопасность Пэн Шуай выразили внешнеполитические ведомства Великобритании, Франции и США, WTA и ряд известных спортсменов.