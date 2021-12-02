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МИД Китая назвал политизацией спорта решение WTA о приостановке соревнований в Китае

Ассоциация ранее объявила о приостановке проведения соревнований на территории страны из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Китайские власти считают политизацией спорта решение Женской теннисной ассоциации (WTA) о приостановке всех соревнований в КНР из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Китайская сторона всегда выступает решительно против политизации спортивных мероприятий", - сказал он на брифинге, комментируя решение WTA.

Ранее ассоциация объявила о приостановке проведения соревнований на территории КНР из-за ситуации с Пэн Шуай.

2 ноября спортсменка разместила в социальной сети Weibo сообщение, в котором обвинила крупного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее эта информация была удалена, однако успела распространиться в интернете. Ситуация привлекла внимание международной общественности, обеспокоенность за безопасность Пэн Шуай выразили внешнеполитические ведомства Великобритании, Франции и США, WTA и ряд известных спортсменов.

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