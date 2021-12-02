Посол Афганистана: талибы должны позволить афганцам участвовать в управлении страной

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) должны предоставить другим афганцам право принимать участие в управлении страной. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад.

"Талибы должны либо найти способы адекватно управлять страной, либо позволить другим афганцам участвовать в этом, - сказал он. - В современном мире неграмотное духовенство не может руководить Центральным банком, авиацией или министерством сельского хозяйства. Эти люди относятся к стране как к военному трофею и делят должности в правительстве между полевыми командирами. Так это не работает".

По его словам, если талибы умны, если они прислушаются к советам своих друзей в регионе, им следует это сделать. "Невозможно управлять, терроризируя людей, лишая их основных прав. И они должны предоставить афганскому народу работу, еду и безопасность. Вы не можете лишать 51% населения Афганистана - афганских женщин - права работать и получать образование, или, как сказал премьер-министр "Талибана" [Мохаммад Хасан Ахунд], говорить, что пищу и работу вам дает аллах. Современное государство так не работает, и люди требуют и заслуживают того, чтобы иметь работу, пропитание, получать плату за свой труд. Учителям, медсестрам не платят уже месяцами", - обратил внимание Джавад.

Посол указал, что в инклюзивное правительство могли бы войти многие политики, которые сейчас находятся как в Афганистане, так и за рубежом. "В Афганистане много людей, уехали не все. Люди, которые работали на предыдущую администрацию, покинули страну. Но существовала оппозиция и тому правительству. Есть ряд людей, которые все еще находятся в Афганистане, и даже те, кто находятся за его пределами, если им дадут шанс вернуться, работать и участвовать, это сделают", - отметил он.

Дипломат напомнил, что в Афганистане остается экс-президент Хамид Карзай, председатель бывшего Сената, а также доктор Абдулла Абдулла - глава Высшего совета по национальному примирению, который может помочь талибам сформировать правительство. "Нам необязательно всегда сосредотачиваться на племенных вождях или полевых командирах, есть так много способных, квалифицированных молодых афганских профессионалов - мужчин и женщин. Они там, они хотят служить своей стране, но никто не дает им шанса. Необязательно сохранять монополию на громкие имена. Может быть, пора открыть новую страницу в Афганистане, позволить управлять страной молодым афганцам. Когда я вижу, как молодые афганские профессионалы покидают свою страну, это разбивает мне сердце. Если им дадут шанс, гарантируют безопасность, они останутся", - считает посол.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.