Берлин призвал Минск предоставить постоянный гуманитарный доступ к мигрантам на границе

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Белоруссия должна предоставить доступ к границе с Польшей для гуманитарных организаций. Об этом заявил в пятницу в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы с обеспокоенностью принимаем к сведению сообщения, что Белоруссия, как и прежде, не предоставляет международным гуманитарным организациям постоянный доступ к людям на границе", - сказал он. По его словам, Берлин "ожидает, что белорусская сторона предпримет действия" в этом контексте.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года.