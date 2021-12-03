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Президент ФРГ в случае избрания канцлера 8 декабря назначит новый кабмин в тот же день

Ожидается, что Франк-Вальтер Штайнмайер выступит на церемонии с речью

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначит членов нового кабинета министров ФРГ 8 декабря в случае избрания в этот же день Бундестагом канцлера.

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"В случае, если в среду, 8 декабря, будет избран канцлер, президент ФРГ назначит избранников в тот же день в 10:30 (12:30 мск)", - сообщила в пятницу канцелярия главы германского государства. Как ожидается, Штайнмайер выступит на церемонии с речью. Она пройдет в резиденции президента - дворце Бельвю.

На этом 16-летняя эра правления Ангелы Меркель окончательно и официально завершится. До этого дня она будет оставаться исполняющей обязанности канцлера. Как сообщалось в четверг, по кандидатуре ее преемника Олафа Шольца Бундестаг проголосует 8 декабря. В тот же день его кабмин будет приведен к присяге. В следующее правительство войдут Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "зеленые". Эти три партии имеют большинство, в связи с чем наблюдатели считают голосование в парламенте формальностью.

Теги
ГерманияШтайнмайер, Франк-Вальтер
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