Президент ФРГ в случае избрания канцлера 8 декабря назначит новый кабмин в тот же день

"В случае, если в среду, 8 декабря, будет избран канцлер, президент ФРГ назначит избранников в тот же день в 10:30 (12:30 мск)", - сообщила в пятницу канцелярия главы германского государства. Как ожидается, Штайнмайер выступит на церемонии с речью. Она пройдет в резиденции президента - дворце Бельвю.

На этом 16-летняя эра правления Ангелы Меркель окончательно и официально завершится. До этого дня она будет оставаться исполняющей обязанности канцлера. Как сообщалось в четверг, по кандидатуре ее преемника Олафа Шольца Бундестаг проголосует 8 декабря. В тот же день его кабмин будет приведен к присяге. В следующее правительство войдут Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "зеленые". Эти три партии имеют большинство, в связи с чем наблюдатели считают голосование в парламенте формальностью.