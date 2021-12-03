Блинкен: РФ и Украине следует продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

"Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять минские соглашения", - сказал он. Блинкен отметил, что до сих пор большая их часть не воплощена в жизнь.

Блинкен полагает, что европейские страны примут серьезные меры в отношении РФ в случае ее конфронтации с Украиной.