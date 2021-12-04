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Франция и Катар доставили в Афганистан около 40 тонн гуманитарной помощи

В республику доставили медоборудование, продукты питания и зимние вещи

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Франция и Катар обеспечили доставку в Афганистан порядка 40 тонн медоборудования, продуктов питания и зимних вещей. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении французского и катарского внешнеполитических ведомств.

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"Совместная операция позволила двум государствам доставить около 40 тонн медицинского оборудования, продуктов питания и зимних вещей международным организациям в Афганистане", - отмечается в тексте. В нем уточняется, что французская помощь в основном состояла из медоборудования, которое было доставлено катарским военно-транспортным самолетом.

"Эта совместная гуманитарная операция демонстрирует долгосрочное партнерство Франции и Катара, а также приверженность двух стран поддержке афганского населения", - указывается в коммюнике.

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