Шольц заявил о намерении остаться на посту канцлера ФРГ больше одного срока

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении занимать пост главы правительства больше одного срока (составляет четыре года).

Выступая в субботу на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), политик отметил, что новая коалиция в составе СДПГ, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) приступит к своим обязанностям, "чтобы по-дружески сотрудничать друг с другом и быть снова избранной" через четыре года. "Для Германии может произойти прорыв [при новом правительстве]", - считает Шольц.

СДПГ первой из трех партий проголосует по коалиционному договору. Это произойдет на сегодняшнем съезде. В воскресенье то же самое сделают на своем съезде либералы. В понедельник станут известны итоги голосования "зеленых", а во вторник, 7 декабря, соглашение о коалиции, как ожидается, будет скреплено подписями. 8 декабря Бундестаг проголосует по кандидатуре Шольца на пост нового канцлера ФРГ.