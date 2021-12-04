Погранслужба Украины опровергла данные о нарушении воздушного пространства Белоруссии

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины опровергает сообщения о якобы незаконном пересечении воздушным судном страны государственной границы с Белоруссией. Об этом заявил в субботу спикер ведомства Андрей Демченко.

"Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали", - сказал он в комментарии агентству УНН.

Представитель ведомства также отметил, что Киев не получал "официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии".

В субботу белорусский Госпогранкомитет сообщил, что украинский военный вертолет Ми-8 во время учений нарушил границу, залетев на территорию Белоруссии на глубину до 1 км.

На границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. В связи со сложившейся ситуацией с мигрантами силовые структуры Украины стянули дополнительные подразделения к границе с Белоруссией и проводят в приграничных областях учения.