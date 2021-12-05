Выборы мэра города Бельцы в Молдавии приостановлены до завершения суда

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приостановила выборы мэра в городе Бельцы до завершения судебных разбирательств, связанных с решением снять с гонки победителя первого тура Марину Таубер.

"В ЦИК сочли невозможным проведение второго тура выборов только с одним кандидатом. На экстренном заседании принято решение приостановить выборы до завершения судебных разбирательств", - сообщила в воскресенье пресс-служба ЦИК.

Избирательные участки в Бельцах сегодня не открылись, напечатанные бюллетени вернут в ЦИК.

В первом туре голосования, который прошел 21 ноября, кандидат оппозиционной партии "Шор" Таубер победила с результатом 47,9%. Во второй тур также прошел бывший заместитель мэра города Николай Григоришин, он получил 20,9%. Кандидат от президентской Партии действия и солидарности Борис Маркоч получил только 14% голосов и не попал во второй тур.

После голосования проигравшие кандидаты обвинили штаб Таубер в нарушениях при финансировании избирательной кампании. В этой ситуации ЦИК обратилась в суд за разрешением аннулировать ее регистрацию. Оно было одобрено, но оспорено кандидатом в вышестоящей судебной инстанции. Отстранение Таубер вызвало возмущение у политиков и экспертов, которые считают, что ЦИК принимала решение под давлением правящей партии.