В Белоруссии заявили, что жестко ответят Украине в случае нарушения границы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Белорусские пограничники будут предпринимать жесткие ответные меры в случае новых нарушений государственной границы со стороны Украины. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы (украинской стороной - прим. ТАСС) белорусские пограничники будут действовать крайне жестко", - сказал он в интервью телеканалу "Мир".

Украинский военный вертолет Ми-8, как сообщили в субботу в Госпогранкомитете Белоруссии, во время учений нарушил границу и вторгся на территорию республики на глубину до 1 км. Позже украинская погранслужба опровергла это заявление.

На границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. В связи со сложившейся ситуацией с мигрантами силовые структуры Украины стянули дополнительные подразделения к границе с Белоруссией и проводят в приграничных областях учения.