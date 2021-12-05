Минск в ближайшее время планирует озвучить ответные меры на западные санкции

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Белоруссия после выходных дней может ввести в действие ответные меры на санкции Запада. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней", - отметил глава белорусского правительства.

"Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся", - подчеркнул Головченко. Он сказал, что меры "будут приняты абсолютно адекватные". "Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны", - предупредил белорусский премьер.

"Мы не идеальны, у нас есть проблемы, мы знаем свои узкие места. Но какая бы ни была сложная ситуация, мы с ней справимся", - уверен Головченко.

2 декабря ЕС ввел в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии, в него включены 17 физических лиц и 11 организаций. Министерство финансов США также ввело ограничения в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, из-за миграционного кризиса и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в республике в санкционные списки были внесены 20 физических и 12 юридических лиц, а также три воздушных судна. О введении дополнительных санкций объявили также власти ЕС, Великобритании и Канады. В свою очередь белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил, что Белоруссия подвергается наказанию в виде целых пакетов санкций за то, что показала темную сторону европейской демократии.