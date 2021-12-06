Госсекретарь США надеется, что Россия предпочтет деэскалацию по вопросу Украины

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что Россия выберет деэскалацию в украинском вопросе и отведет свои войска от границы. Соответствующее заявление он сделал 2 декабря в интервью шведскому телевидению, стенограмму беседы распространила в воскресенье пресс-служба Госдепа.

"Я очень надеюсь, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям", - сказал он, подводя итог своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло в четверг в Стокгольме.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что США готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения минских соглашений, что, по словам Блинкена, "может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине".

Помимо этого, Блинкен в ходе переговоров "хотел дать ясно понять господину министру иностранных дел Лаврову, что если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям", говорится в стенограмме.

Сосредоточение российских войск у границы

Госсекретарь США также полагает, что угроза для Украины со стороны России является "очень серьезной".

"Она [угроза] очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, - это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз", - утверждал он.

"И настоящая проблема заключается в следующем: мы уже видели это раньше. <...> Мы видели это в 2014 году, в конечном счете мы [тогда] стали свидетелями вторжения российских сил и тех, кто на них работает, на Украину", - утверждал также госсекретарь. "Мы просто не можем идти на риск повторения этого. Последствия будут ужасными. Это не отвечает ничьим интересам. Именно поэтому мы подумали, что важно очень четко разъяснить России последствия, которые возникнут в случае ее агрессии в отношении Украины. Я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента [РФ Владимира] Путина и Россия выберет другой курс", - полагает он.

Руководитель Госдепа при этом подчеркнул, что Вашингтон стремится к "стабильным, предсказуемым" отношениям с Москвой. "И есть области, в которых у нас совпадают интересы, где мы можем и должны работать вместе. Например, по вопросу о приобретении Ираном ядерного оружия. Обе наши страны выступают против этого. Но если Россия будет двигаться в направлении конфронтации и агрессии с Украиной, то это будет идти прямо в противоположную сторону от стабильности и предсказуемости в отношениях", - считает Блинкен.

Роль НАТО

Блинкен заявил, что НАТО готова будет укреплять свой оборонительный потенциал в случае российской агрессии в контексте ситуации с Украиной.

Во время интервью журналист попросил Блинкена рассказать, о каких "серьезных последствиях" в случае "эскалации" со стороны России идет речь. "Это включает военные последствия?" - поинтересовались у госсекретаря.

В ответ Блинкен вновь заявил о возможности принятия Вашингтоном экономических мер в отношении Москвы в случае обострения ситуации с Украиной. "Мы ясно дали понять, что будут серьезные, серьезные последствия. Мы, к примеру, рассматриваем экономические меры, которые будут иметь очень серьезное воздействие, и то, от чего мы воздерживались в прошлом при серьезных разногласиях с Россией", - сказал руководитель Госдепа.

"Конечно, важно, чтобы у Украины была возможность защищать себя, [это то,] в чем мы и многие другие страны помогали в последние годы. И сам альянс НАТО - оборонительный альянс, прозрачный альянс. Если оборонительный потенциал НАТО необходимо будет укреплять в результате российской агрессии, <...> мы тоже это сделаем", - продолжил он.

Тогда журналист вновь спросил, "включает ли это и военные последствия". "Я не собираюсь подробно описывать последствия. Но важно, что Россия понимает, что они будут серьезными, они будут иметь значительное воздействие и просто не отвечают интересам России, а также <...> не являются чем-то, к чему кто-либо из нас хотел бы стремиться. Однако мы привержены территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Это чрезвычайно важно не только из-за Украины, но потому что это связано с некоторыми основополагающими принципами международных отношений, которые позволяют нам иметь более безопасную и мирную международную обстановку. <...> Так что это касается Украины, но это также выходит за пределы [вопроса] Украины", - заявил на это шеф американской дипломатии.

Заявления о возможном вторжении

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.