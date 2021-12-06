Министр обороны Польши не исключил, что миграционный кризис охватит всю восточную границу

ВАРШАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Польши Мариуш Блащак не исключает ситуации, когда миграционный кризис распространится на всю восточную границу страны, включая границу с Украиной. Об этом он заявил в понедельник в интервью газете Nasz Dziennik .

"Я не исключаю [подобной ситуации], - сказал глава оборонного ведомства, отвечая на вопрос журналиста. - Независимо от развития ситуации, спешу заверить, что Польша подготовлена к любому развитию событий". По словам министра обороны, "у правительства есть информация от наших украинских партнеров, что существует сценарий, при котором миграционный маршрут может быть перенаправлен на территорию той страны".

"Мы будем стремиться укрепить сотрудничество с Киевом для того, чтобы в случае необходимости противостоять дальнейшей гибридной атаке", - сказал министр, добавив, что уже в настоящее время "власти в Киеве сотрудничают с нами в вопросе охраны границы".