Посол в Москве заявил, что смена канцлера в Австрии не скажется на отношениях с Россией

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вторая за последние месяцы смена канцлера в Австрии является результатом внутриполитических процессов в этой стране, она не скажется на внешней политике республики, в том числе на отношениях с Россией. Об этом заявил в понедельник ТАСС посол Австрии в РФ Вернер Альмхофер.

"Нет, я думаю совершенно нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - На внешнеполитическую линию это не повлияет. Наши отношения с Россией основываются на очень стабильном базисе, истории, они многогранны, в том числе одним из их важных для обеих сторон элементов является форум "Сочинский диалог".

Отвечая на вопрос о возможной новой сфере деятельности экс-канцлера и бывшего лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца, посол напомнил о недавнем заявлении самого Курца, заявившего, что у него открывается "новая глава в жизни", но прежде всего он будет рад провести время с ребенком и семьей.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен ранее привел к присяге нового канцлера республики Карла Нехаммера. Он сменил на этом посту занимавшего его около двух месяцев Александера Шалленберга, который снова возглавит МИД страны. Новые перестановки в правительстве Австрии произошли в результате объявленного 2 декабря ухода Курца с поста лидера Австрийской народной партии и из политики в целом. До этого, в октябре 2021 года, Курц был вынужден покинуть пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Лидер партии "Зеленых" и вице-канцлер Вернер Коглер объявил, что правительство продолжит работу в новом составе.