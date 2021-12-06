Новый канцлер Австрии назвал первостепенной задачей борьбу с ковидом

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Борьба с новым коронавирусом должна базироваться на объединении населения Австрии и диалоге. Об этом заявил в понедельник новый австрийский канцлер Карл Нехаммер.

"Коронавирус всех напрягает. Для многих людей граница допустимого пройдена уже многие месяцы назад. Нам надо воспользоваться имеющимся временем, поэтому я начинаю обсуждение с экспертами, министром здравоохранения, представителями оппозиции, чтобы хорошо проработать решения к этой среде, когда речь пойдет о том, чтобы вместе выводить страну из локдауна", - сказал Нехаммер, обращаясь к журналистам.

По его словам, сейчас в Австрии на фоне локдауна необходимы диалог и взаимодействие всех людей, требуется избегать разделения, чтобы победить коронавирус, который угрожает свободе населения.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге в понедельник нового канцлера республики Карла Нехаммера. Он сменил на этом посту Александера Шалленберга, который снова возглавил МИД страны. Нехаммер 3 декабря после отставки Себастьяна Курца был назначен председателем правящей Австрийской народной партии, которая вместе с "Зелеными" образует правительственную коалицию. Курц 2 декабря объявил об уходе из политики, в октябре он был вынужден покинуть пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

В Австрии в настоящее время продолжается локдаун с 22 ноября по 12 декабря. Правительство также намерено ввести с февраля 2022 года обязательную вакцинацию от ковида. Эти меры стали непопулярны в австрийском обществе и вызвали массовые протесты.