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Кризис на Украине

Глава Пентагона провел совещание с военными по поводу ситуации на границе Украины и РФ

Пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби отметил, что не будет раскрывать деталей встречи

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Шеф Пентагона Ллойд Остин провел совещание с военным командованием по поводу ситуации на границе Украины и РФ. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

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"Министр сегодня утром провел совещание с ключевыми руководителями ведомства <...>, в ходе которого обсудил ситуацию на Украине и в западной части России", - сказал он. Кирби отметил, что не будет раскрывать подробностей встречи. Остин, по его словам, был подробно проинформирован о том, что сейчас происходит на украинско-российской границе.

В Пентагоне считают, что ситуацию на границе Украины и РФ можно урегулировать дипломатическим путем.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеОстин, Ллойд
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