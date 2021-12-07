Директор ЦРУ считает, что Россия может быть готова к риску по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. США неизвестны намерения России относительно Украины, однако недооценивать готовность Москвы идти на риск не стоит. Такое мнение выразил в понедельник директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая на мероприятиях газеты The Wall Street Journal. Его слова приводит агентство Reuters .

"Мы не знаем, принял ли [президент РФ Владимир] Путин решение использовать силу, но мы знаем, что российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия", - сказал он.

"Я бы не стал недооценивать аппетит Путина к риску по Украине", - добавил директор ЦРУ. Бернс также отметил, что США на предстоящих во вторник переговорах лидеров двух стран должны продемонстрировать готовность к "сдерживанию России", но также сохранить возможность для разрядки ситуации дипломатическими средствами.

Выступление Бернса на встрече исполнительных директоров The Wall Street Journal прошло в закрытом формате, однако фрагменты его заявлений появились у ряда зарубежных агентств.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.