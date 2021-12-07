Эксперт: переговоры Путина и Байдена важны для деэскалации конфликта между РФ и Западом

БЕРЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые пройдут во вторник по защищенной видеосвязи, являются "важным шагом в остановке спирали эскалации между Россией с одной стороны и Украиной, Европейским союзом и НАТО с другой". Такое мнение во вторник выразил эксперт фракции "Союз-90"/"зеленые" в Бундестаге, бывший министр окружающей среды ФРГ (1998-2005 годы) Юрген Триттин.

Политик предупредил, что существует риск обострения конфликта между Москвой и Киевом. "Ни Россия, ни Украина и уж тем более Европа не получат от этого никакой выгоды", - заявил Триттин агентству DPA. При этом он уточнил, что ситуация "очень взрывоопасная". Касаясь предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые впервые состоятся в формате телемоста, Триттин отметил, что они являются "важным шагом в остановке спирали эскалации между Россией с одной стороны и Украиной, ЕС и НАТО с другой".

Во вторник в формате телемоста состоятся двусторонние переговоры Путина и Байдена. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, они обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности. Встреча не будет транслироваться целиком, но планируется показать первые кадры с начала переговоров, которые пройдут в видеоформате, затем общение лидеров будет закрытым. Российский лидер на расширенном заседании коллегии МИД РФ в ноябре отметил, что июньский саммит РФ - США в Женеве "все-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений" и сейчас "важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договоренности".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь президента РФ не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.