Лидеры США и четырех стран Европы высказались за диалог с Россией по Украине

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии в телефонном разговоре во вторник согласились с необходимостью продолжения диалога с Россией по теме снижения напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Драги.

"Президент Байден рассказал другим лидерам о его разговоре с президентом России [Владимиром] Путиным, который состоялся ранее сегодня (во вторник - прим. ТАСС). Лидеры подчеркнули важность того, чтобы Россия прекратила угрожающее поведение в отношении Украины. Они согласились с необходимостью продолжать диалог с Россией, чтобы побудить к этому результату", - говорится в сообщении.

"Лидеры договорились находиться в тесном контакте и координировать свои подходы по этому вопросу", - заметили на Даунинг-стрит.

Российский лидер и глава администрации США провели во вторник переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.