В КНР заявили, что бойкот Олимпиады противоречит желанию Австралии наладить отношения

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Посольство КНР в Австралии заявило, что решение австралийского правительства о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае противоречит декларациям Канберры о желании нормализовать отношения с Пекином. Об этом сообщается в заявлении дипмиссии, опубликованном на ее сайте в среду.

"Посольство Китая в Австралии отметило заявление австралийской стороны о том, что ее официальные лица не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине. Согласно олимпийским правилам, официальные лица [других стран] приглашаются Национальным олимпийским комитетом, <…> и он решает, следует ли такие приглашения направлять. Горы не могут остановить реку, впадающую в море", - указало в своем заявлении посольство, отметив, что успех австралийских спортсменов не зависит "от присутствия австралийских официальных лиц и политического позерства некоторых австралийских чиновников".

В дипмиссии также подчеркнули, что вина за существенное ухудшении китайско-австралийских отношений "лежит исключительно на австралийской стороне" и объявление бойкота не поможет исправить ситуацию. "Решение австралийской стороны о том, что она не будет направлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине, противоречит ее публичным заявлениям о желании улучшить китайско-австралийские отношения", - отметили в посольстве КНР.

Заявление Моррисона

Заявление дипмиссии прозвучало в ответ на слова австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, сообщившего в среду утром о том, что страна присоединится к объявленному США дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, и ее официальные лица не будут участвовать в связанных с Играми мероприятиях.

Позднее исполнительный директор австралийского НОК Мэтт Кэрролл сообщил, что спортсмены, официальные лица команд, тренеры и врачи будут участвовать в Олимпийских играх в Пекине и присутствовать на всех церемониях. "Спорт - это возможность объединить мир, спортсменов из всех стран. Мы не имеем дела с миром политики, мы политически нейтральны", - сказал он, добавив, что из 40 членов олимпийской сборной страны пока ни один не отказался от участия в Играх.

Бойкот США

США 6 декабря объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Позднее Вашингтон уведомил об этом своих союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай в ответ назвал решение США политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.