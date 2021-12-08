В ООН после беседы Путина и Байдена призвали решать кризис на Украине на основе "Минска-2"

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций обратила внимание на обсуждение в ходе телемоста президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена ситуации вокруг Украины и отметила важность урегулирования конфликта на основе минских соглашений. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером заявлении пресс-службы ООН.

"Мы приняли во внимание сообщения об онлайн-переговорах между президентами России и США. Понимаем, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая Украину, - отмечается в тексте. - В этом контексте мы призываем все соответствующие стороны придерживаться разрешения разногласий посредством диалога на всех уровнях, деэскалации напряженности и сохранения регионального мира".

ООН напоминает всем игрокам "об их ответственности в обеспечении мирного урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями, поддержанными резолюцией Совета Безопасности всемирной организации 2202 2015 года".