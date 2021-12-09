Посол РФ назвал войска у границы с Украиной ответом Москвы на угрозу со стороны НАТО

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Передвижения российских войск у границ с Украиной являются ответным действием на угрозу со стороны НАТО, которое все больше приближается к территории России. Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в среду в интервью телеканалу Сhannel 4.

"Он (Генеральный штаб ВС РФ - прим. ТАСС) перемещает войска вдоль границы, потому что видит ясную и непосредственную угрозу со стороны НАТО, которое наращивает инфраструктуру и все больше приближает войска к российской границе. Конечно, мы принимаем меры предосторожности", - сказал Келин.

Посол при этом заметил, что все разговоры о возможном вторжении России на территорию Украины "имеют целью дестабилизировать ситуацию". В этой связи он упомянул о разговоре, который 7 декабря в режиме телеконференции провели президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. "Президенты обсудили очень серьезные вещи, речь идет о расширении НАТО на восток. Для нас это представляет явную и непосредственную угрозу, потому на данный момент это агрессивный [военный] альянс, и он может нанести удар по нашей территории с близкого расстояния. Нам нужны серьезные гарантии нашей безопасности, что этого не произойдет", - заметил Келин.

"Разговора о вторжении не было, и я думаю, что это было скорее провокацией, придуманной западными СМИ, не было ни малейшего подобного намерения. Оба президента обсудили свои обеспокоенности, президент США высказался по поводу того, что он думает о передвижении войск на российской территории. Российский президент подробно изложил обеспокоенность России в области безопасности, потому что связка НАТО - США вела себя в последние годы агрессивно. Мы видели это в Ираке, в Ливии, в Сирии и в других странах. Мы видим наращивание инфраструктуры НАТО у наших границ, большое количество военной активности, самолеты летают над Черным морем и мешают обычному воздушному движению", - сообщил дипломат.

Может ли Украина войти в НАТО

Отвечая на вопрос, имеет ли Украина право претендовать на членство в НАТО, Келин заявил: "Конечно, есть положения [закона], что страна может выбирать альянсы, чтобы гарантировать свою безопасность. Но есть и другое положение международного права о неделимости безопасности, согласно которому никто не должен обеспечивать безопасность за счет других. Это Хельсинкские соглашения и принципы ОБСЕ".

"Кроме того, я должен сказать, что даже в XIX веке и в начале XX века, хотя страны создавали альянсы, в каждой столице принимали в расчет общую картину - укрепит это безопасность или разрушит. В случае с Украиной, если она вступит в НАТО, это не укрепит безопасность, а ее разрушит. В сегодняшней Украине мы видим наращивание военной силы вблизи зоны продолжающегося конфликта в Донбассе", - заметил Келин.

"Ситуация в Украине, конечно, взрывоопасная, потому что националистические силы на протяжении лет чувствуют поддержку НАТО и все больше норовят разрешить силой внутренний конфликт на Украине", - добавил он. "Они получают поощрение и поддержку из стран НАТО, у них все больше соблазна разрешить конфликт силовым, а не дипломатическим методом, не переговорами по поводу Минских соглашений", - отметил Келин.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.