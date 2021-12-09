{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белый дом не стал комментировать версии о "гаванском синдроме" у Джорджа Буша - младшего

В мемуарах бывшей первой леди США Лоры Буш говорится, что ее супруг в 2007 году из-за плохого самочувствия якобы даже не мог встать, чтобы поприветствовать занимавшего в то время пост президента Франции Николя Саркози

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Американская администрация не готова комментировать сообщения СМИ о том, что у 43-го президента США Джорджа Буша - младшего якобы могли наблюдаться в 2007 году признаки так называемого гаванского синдрома. Об этом заявила в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

На эту тему
"Акустические атаки" или стрекот сверчков? Что нужно знать о "гаванском синдроме"
"Акустические атаки" или стрекот сверчков?

В американской газете Washington Examiner ранее на этой неделе была опубликована статья, в которой утверждалось, что Буш-младший, его супруга, а также ряд членов американской делегации во время поездки в Германию в 2007 году плохо себя почувствовали. У некоторых из них были приступы тошноты, головокружения, головной боли. Один из сотрудников Белого дома в то время якобы частично потерял слух. Согласно представленной в публикации версии, ряд бывших и действующих должностных лиц США полагают, что указанный случай "вновь заслуживает внимания" в контексте проводящегося американской стороной расследования относительно "гаванского синдрома".

"Я впервые слышу об этой публикации. Мне придется обсудить это с коллегами", - сказала Жан-Пьер, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать утверждения на данную тему.

В статье, опубликованной в Washington Examiner, отмечается, что описанные события, в частности, изложены в мемуарах бывшей первой леди США Лоры Буш. Она отмечала, что ее супруг тогда из-за плохого самочувствия якобы даже не мог встать, чтобы поприветствовать занимавшего в то время пост президента Франции Николя Саркози.

В конце июля текущего года действующий президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, сообщил, что американские власти ищут причину возникновения синдрома у американских госслужащих. В США СМИ и официальные лица обычно объясняют синдром некими "акустическими атаками", а в последнее время - воздействием "направленной энергии".

Теги
СШАБуш, Джордж (младший)
Кризис на Украине
Кулеба заявил, что Украина готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на основе взаимности
Глава украинского МИД сказал, что уступок не будет в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития государства
Читать полностью