Палестина надеется на организацию Россией ближневосточной мирной конференции

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Палестина хотела бы, чтобы Россия созвала ближневосточную мирную конференцию. Об этом посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"<…> Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выразил пожелание, чтобы именно Россия созвала международную мирную конференцию, по итогам которой возникнет новый механизм для мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Но это не значит, что конференция состоится уже завтра. У нас есть желание ее провести, и есть принципиальное согласие России, которая признала важность подобного формата", - сказал посол, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с Махмудом Аббасом, которая состоялась 23 ноября в Сочи.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо создать новый международный механизм для диалога Палестины с Израилем, который может возникнуть при содействии ближневосточного "квартета" (РФ, США, ООН и ЕС). Как отметил дипломат, решение об участниках конференции должна принимать ООН по соглашению со сторонами.

По его словам, лидер Палестины был откровенен с Путиным в вопросе диалога между Палестиной и Израилем и заявил о полном доверии руководству России.

"Мы считаем, что Москва играет важную роль в мирном процессе. Мы больше не хотим односторонних переговоров под эгидой США. Нам нужен новый международный механизм для урегулирования ближневосточного конфликта. И мы хотим, чтобы Россия играла большую роль в мирном процессе и выступила посредником на палестино-израильских переговорах. Мы готовы вести диалог с израильтянами в Москве при посредничестве России", - добавил посол.