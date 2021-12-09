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Макрон планирует провести разговор с Путиным на следующей неделе

Макрон заявил, что планирует провести разговор с Путиным на следующей неделе.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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