Макрон планирует провести разговор с Путиным на следующей неделе

Молдавия ужесточила контроль за судами под ее флагом

Автор законопроекта Раду Мариан отметил, что поправки являются "важным обязательством по отношению к европейским партнерам" и "решительным шагом, который позволит исключить Республику Молдова из черного списка судоходных компаний"

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