У Госпогранслужбы Украины нет информации по судну ВМС "Донбасс"

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины сообщила в четверг, что не владеет информацией о корабле управления "Донбасс" украинских ВМС, который двигался в сторону Керченского пролива.

Как сообщили украинская погранслужба агентству "РБК-Украина", ведомство пока не располагает информацией по данной ситуации.

Ранее в четверг в Центре общественных связей ФСБ сообщили ТАСС, что украинский военный корабль движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. В 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы ФСБ России, сопровождающий "Донбасс", предупредил его о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченского пролива). Позже в Центре общественных связей ФСБ заявили ТАСС, что корабль управления "Донбасс" сменил курс на обратный от Керченского пролива, но на запросы не отвечает.

Согласно данным из открытых источников, корабль управления "Донбасс" был построен на Щецинской судоверфи в Польше в 1969 году под наименованием "ПМ-9", позже он назывался "Краснодон", а с 2001 года - "Донбасс". С 2004 года с этим кораблем произошло несколько ЧП, включая пожар, длительное время "Донбасс" находился в неудовлетворительном техническом состоянии.

В 2010 году Министерство обороны Украины выделило деньги на проведение восстановительных работ на корабле. 15 апреля 2014 года "Донбасс" был перебазирован в порт Одессы на буксире. 23 сентября 2018 года корабль прошел под аркой Крымского моста и вошел в Азовское море. По утверждениям украинских властей, это было сделано в целях создания военно-морской базы в Бердянске.