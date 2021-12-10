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Госдеп раскритиковал Никарагуа на фоне решения страны разорвать дипотношения с Тайванем

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США в четверг подверг критике Никарагуа за ее решение разорвать дипломатические отношения с Тайванем.

"Режим [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги и [вице-президента Росарио] Мурильо объявил о разрыве дипломатических отношений и прекращении официальных контактов с Тайванем, но фальсифицированные выборы [в Никарагуа] 7 ноября не предоставили ему [режиму] никакого мандата на исключение Никарагуа из семьи американских демократий. Без мандата, который дают свободные и справедливые выборы, действия Ортеги не могут отражать волю жителей Никарагуа, которые продолжают бороться за демократию и возможность реализовывать свои права и основные свободы", - утверждается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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