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МИД Молдавии призвал не направлять наблюдателей на выборы в Приднестровье

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Даниэл Водэ заявил, что любое участие в таких процессах рассматривается как вызов суверенитету республике

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы президента непризнанного Приднестровья 12 декабря. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Даниэл Водэ.

"МИДЕИ по дипломатическим каналам призвало всех внешних партнеров воздержаться от делегирования наблюдателей и участия в этом незаконном процессе. Повторяем, что любое участие в таких процессах рассматривается как вызов суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и подрывает процесс урегулирования приднестровского конфликта", - написал пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

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