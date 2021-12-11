Главами СДПГ избраны Заскиа Эскен и Ларс Клингбайль

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Главой Социал-демократической партии Германии переизбрана Заскиа Эскен, вторым сопредседателем стал Ларс Клингбайль, занимавший до сих пор пост генсека. Такое решение приняли в субботу делегаты съезда партии, трансляция ведется в интернете.

СДПГ победила на выборах в Бундестаг, прошедших 26 сентября, и выдвинула в канцлеры Олафа Шольца. К триумфу партию привели Эскен и Норберт Вальтер-Борянс, который решил уйти с должности. Клингбайль займет его место.

За Эскен проголосовали 76,7%, за Клингбайля, который теперь сложит с себя полномочия генсека, - 86,3%. Всего голоса отдали 606 делегатов.

Оба политика в соответствии с регламентом заявили, что признают итоги выборов. Они поблагодарили однопартийцев за доверие.

Генсеком, как ожидается, станет бывший глава молодежной организации социал-демократов Кевин Кюнерт.

У СДПГ в парламенте нового созыва большинство мест - 206. Партия сформировала правящую коалицию с "зелеными" (118 мест) и Свободной демократической партией (92 места). Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза ушел в оппозицию.