Движение ХАМАС сообщило о гибели своего активиста после взрыва в лагере на юге Ливана

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели одного из своих активистов после взрыва в лагере беженцев Бурдж аш-Шимали на юге Ливана. Как указывается в распространенном в воскресенье заявлении, палестинец Хамза Ибрагим Шахин, участвовавший в антиизраильском вооруженном сопротивлении, умер в субботу от полученных ранений.

Отмечается, что помимо Шахина в госпиталь Джебель-Амаль в городе Тир (82 км от Бейрута) были доставлены еще 11 пострадавших, несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил новостной портал Naharnet, в ночь с пятницы на субботу в Бурдж аш-Шимали раздалась серия взрывов на загоревшемся оружейном складе, который находился в здании местной мечети. Позднее выяснилось, что причиной пожара стало воспламенение емкости с дизельным топливом для электрогенератора. Жители были оперативно эвакуированы из близлежащих домов.

В субботу движение ХАМАС выступило с заявлением, в котором утверждалось, что в Бурдж аш-Шимали при пожаре в мечети взорвались баллоны с кислородом для аппаратов ИВЛ и сгорел склад с дезинфицирующими средствами, предназначенными для борьбы с коронавирусом. В документе опровергалась информация о том, что в мечети находился склад с оружием и боеприпасами.

В Ливане насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. человек.