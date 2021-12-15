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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Макрон отметил сокращение потока мигрантов на белорусско-польской границе

В администрации французского президента указали, что глава государства призвал российского коллегу продолжить работу в этом ключе в контакте с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным отметил улучшение ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщила в среду пресс-служба Елисейского дворца.

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В ее коммюнике говорится, что президент Франции "с удовлетворением отметил, что меры, принятые ЕС и работа, проделанная совместно с международными организациями, позволили сократить организованные потоки мигрантов и обеспечить поддержку лицам, заблокированным на границе".

В администрации французского президента указали, что Макрон призвал российского коллегу продолжить работу в этом ключе "в контакте с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев".

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых были мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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