Макрон отметил сокращение потока мигрантов на белорусско-польской границе

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным отметил улучшение ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщила в среду пресс-служба Елисейского дворца.

В ее коммюнике говорится, что президент Франции "с удовлетворением отметил, что меры, принятые ЕС и работа, проделанная совместно с международными организациями, позволили сократить организованные потоки мигрантов и обеспечить поддержку лицам, заблокированным на границе".

В администрации французского президента указали, что Макрон призвал российского коллегу продолжить работу в этом ключе "в контакте с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев".

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых были мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.