Вашингтон поддержал решение Берлина о высылке российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Власти США поддерживают решение ФРГ о высылке российских дипломатов после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

"Мы приветствуем реакцию Германии на решение суда в Берлине осудить человека за убийство на территории этой страны, совершенное, согласно постановлению суда, в интересах российского государства", - отметил Прайс.

В среду Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку заключения россиянина по делу об убийстве Хангошвили. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур РФ. МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

Российская сторона неоднократно отвергла свою причастность к случившемуся. В МИД РФ заявили, что Россия глубоко разочарована данным решением германских властей и даст адекватный ответ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что высылка Берлином российских дипломатов является неприятным эпизодом в отношениях России и Германии, но это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.