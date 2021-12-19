Глава Минобороны Британии считает маловероятной отправку военных на Украину

ТАСС, 19 декабря. Вероятность того, что Великобритания направит свои войска для обороны Украины в случае конфликта с Россией, крайне мала. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью британскому журналу Spectator .

"Мир через силу" и "шлагбаум на пути в НАТО". Реакция Киева на разговор Путина и Байдена

"[Украина] не является членом НАТО, поэтому крайне маловероятно, что кто-то собирается направить туда войска, чтобы бросить вызов России... Нам не следует обманывать людей, что мы бы стали это делать", - сказал Уоллес.

Ранее директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО наращивают поставки на Украину вооружений, тем самым подливая масла в огонь гражданской войны. Официальный представитель дипведомства напомнила, что с 2014 года США оказали Украине военную помощь на $2,5 млрд, в том числе более чем на $400 млн в текущем году.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.