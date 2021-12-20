Мадуро назвал избрание Борича президентом Чили "победой над фашизмом"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Поражение ультраконсерватора Хосе Антонио Каста на выборах президента Чили стало "победой над фашизмом". Такое мнение высказал в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я поздравляю коалицию "Одобряю достоинство" и избранного президента Чили Габриэля Борича с победой. Я приветствую народ земли [экс-президента] Сальвадора Альенде и [поэта-коммуниста] Виктора Хара в связи убедительной победой над фашизмом", - написал он в Twitter.

Мадуро поздравил Борича с победой, несмотря на то, что ранее чилийский политик обвинял венесуэльского лидера в нарушении прав человека. В мае после выборов в Учредительное собрание, которое занимается разработкой новой конституции Чили, Мадуро написал сообщение в Twitter, в котором приветствовал его результаты. В ответ Борич написал, что чилийский народ проголосовал за "безграничное уважение прав человека". "Чему ни [президент Чили Себастьян] Пиньера, ни вы не соответствуете", - добавил политик.

Ранее "олицетворением фашизма" Каста, который придерживается ультраконсервативных взглядов и высказывался в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета, уже называла спикер Сената парламента Чили Ясна Провосте.

В воскресенье в Чили прошел второй тур выборов президента. По данным, которые опубликовала Избирательная служба республики по итогам подсчета почти 100% голосов, за Борича, представляющего левую коалицию "Одобряю достоинство", проголосовали 55,87% избирателей, за Каста - 44,13%. Каст признал поражение.