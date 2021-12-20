МИД Китая опроверг заявление США о "неудовлетворительных" переговорах по проблеме Ирана

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские власти в отличие от Соединенных Штатов считают, что очередной раунд переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) прошел успешно. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон в ходе седьмого раунда переговоров по восстановлению СВПД были достигнуты позитивные сдвиги", - сообщил он на брифинге, комментируя заявление Вашингтона о "неудовлетворительных" консультациях в столице Австрии.

По словам официального представителя МИД, Китай готов продолжать содействовать успешному продвижению диалога по иранской ядерной проблеме. Чжао Лицзянь вновь напомнил, что Соединенные Штаты должны незамедлительно снять односторонние санкции с Ирана и стран, поддерживающих с Тегераном регулярные торгово-экономические контакты.

Как уточнил китайский дипломат, на переговорах по СВПД Пекин намерен "твердо отстаивать свои законные интересы".

Ранее Госдепартамент сообщил, что очередной раунд переговоров в Вене касательно восстановления СВПД по иранской ядерной программе может начаться до конца года и американская сторона готова к этому. В свою очередь помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не удовлетворены ходом переговоров с Ираном, касающихся ядерных разработок Тегерана, но считают, что у них есть единство с ЕС и совмещение интересов с Россией и Китаем по вопросу.

В Вене обсуждаются перспективы полного возвращения к соблюдению положений СВПД. Этот документ был подписан в 2015 году Ираном, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий американский президент Дональд Трамп в 2018 году решил разорвать сделку, однако нынешний лидер США Джо Байден неоднократно выражал готовность ее восстановить. Седьмой раунд консультаций по восстановлению соглашения в Вене завершился в пятницу: европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники.