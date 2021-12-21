В Тбилиси проходит митинг с требованием освободить Саакашвили

ТБИЛИСИ, 21 декабря. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также члены основанной им партии "Единое национальное движение" во вторник проводят митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием выпустить политика из тюрьмы. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi .

Сторонники Саакашвили съехались в грузинскую столицу с разных регионов страны. Они собрались на площади Республики и маршем дошли до проспекта Руставели, где расположен парламент. Там же стоит сцена, на которой выступают политики. Проспект пока не перекрыт. Митингующие держат флаги Грузии, Украины. У них также плакаты с надписями "Свободу Мише!".

Демонстранты заявляют, что митинг носит также и символичное значение, ведь 21 декабря день рождения Саакашвили и действующего главы "Национального движения" Ники Мелии.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии рассмотрения.

Бывший президент попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. Следствие утверждает, что он прибыл в страну 28 сентября в грузовике с молочной продукцией с Украины. По этому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.

Бывший грузинский лидер в тюрьме объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили не голодает и проходит курс лечения в больнице.