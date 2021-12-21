Шольц и Си Цзиньпин обсудили углубление партнерства и экономических отношений

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел во вторник первый на посту главы правительства телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Во время разговора оба лидера обсудили, помимо прочего, углубление двустороннего партнерства [ФРГ и КНР] и экономических отношений, развитие отношений между ЕС и Китаем, а также международные темы", - отметил Хебештрайт.

Как ранее, согласно Центральному телевидению Китая, сообщил Си Цзиньпин, в ходе разговора с Шольцем Пекин предложил Берлину активизировать совместные усилия для реализации проектов инициативы "Один пояс - один путь". Как уточнил китайский лидер, КНР готова предоставить компаниям ФРГ благоприятные возможности на рынке КНР.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.