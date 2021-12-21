Глава "Национального движения" заявил о начале голодовки за освобождение Саакашвили

"Я вместе с друзьями принял решение начать новый этап борьбы за освобождение Михаила Саакашвили. С сегодняшнего дня мы объявляем массовую акцию протеста голодовки. Это тяжелое решение, но это конституционное и не силовое решение", - сказал Мелия во вторник, добавив, что он и его однопартийцы будут голодать в центральном офисе "Национального движения", который расположен в Тбилиси на Кахетинском шоссе.

В Тбилиси во вторник проходит митинг с требованием освободить Саакашвили. Сторонники бывшего президента съехались в грузинскую столицу с разных регионов страны. Акция протеста проходит около здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Проспект перекрыт митингующими.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании Imedi и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии рассмотрения.

Бывший президент попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. Следствие утверждает, что он прибыл в страну 28 сентября в грузовике с молочной продукцией с Украины. По этому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.

Бывший грузинский лидер в тюрьме объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили не голодает и проходит курс лечения в больнице.